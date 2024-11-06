Рудковская — Загитовой: в нашем бизнесе так тырить контент неприлично

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, прокомментировала слова олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой, что она не вдохновлялась шоу Плющенко и Рудковской при создании собственного. Спортсменка подчеркнула, что никогда на них не была.

«По поводу того, что ты не видела ни одного нашего шоу, то это, моя дорогая девочка, больше твой минус, чем твой плюс, увы. Смотри, ты в своём интервью сказала фразу, что дашь фору Навке, Авербуху и Рудковской с Плющенко. А как ты можешь мне дать фору, если ты не видела ни одного моего шоу?

То, что твой set-up напрочь слизан с нашей «Русалочки», а не с Милен Фармер, как убеждает тебя твой режиссёр (у Милен летающая сфера была в июне 2018 года, а у шоу «Планета Билан» – в феврале 2018-го) – это, увы, уже факт. Весь рынок об этом говорит. Начиная от слизанного нашего тизера, который ты тоже не видела, потому что была ещё маленькая, до полётов, сферы и даже круглого экрана.

Открою тебе маленькую тайну, к сожалению, в нашем бизнесе так тырить контент твоим режиссёрам как минимум неприлично – это в любой индустрии считается плохим тоном, а то, что они тоже ничего не видели, кроме шоу «а-ля фирмачей» – ну отмазка так себе, но это уже бог бы с ними и с их лапшой тебе на уши, уже неинтересно, проехали», – написала Рудковская в своём телеграм-канале.