Рудковская — Загитовой: давай ты запросишь данные продаж наших шоу, я — твоих, и сравним

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, прокомментировала слова олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой, сказанные в интервью Надежде Стрелец, о том, что в двух её шоу «Хранители времени» в августе были солд-ауты. Рудковская готова поспорить с этим утверждением.

«Дорогая Алина, ты знаешь, как я к тебе отношусь и всегда с интересом слежу за тобой и твоими успехами, потому что ты действительно этого заслуживаешь. Но давай так, ты будешь рассказывать человеку, который за 20 лет в шоу-бизнесе и в бизнесе ледовых шоу по всему миру продал более 10 млн билетов, что такое солд-аут!? И что у нас с тобой разные представления об этом!? Мне даже стало это интересно.

Тогда давай сыграем в пари! Ты запросишь данные продаж наших шоу у всех билетных операторов. В свою очередь, я запрошу твои цифры, и мы сравним коэффициент твой и мой.

По билетам я готова прям медийно поспорить, так как цифры – вещь упрямая! Ты же в курсе, я думаю, что наши с тобой шоу продают самые топовые билетные операторы, например, у меня есть такая опция – видеть твой рейтинг продаж. Поэтому я к этому спору уже готова.

По поводу благотворительных билетов, мы все их выделяем. Все, кто занимается этим бизнесом. И по зову сердца, и по обязательствам, если получаем гранты. Например, в этом сезоне мы показываем пять наших спектаклей на льду и на паркете, а именно: «Щелкунчик», «Русалочку», «Сказки Плющенко», «Золушку в королевстве фей» и «Спящую красавицу».

Грант получен только на «Щелкунчик», тур по городам России. Всегда наша команда выделяет 10% билетов на благотворительность, и это примерно 30 тысяч билетов суммарно в год на сумму около 50 млн рублей.

Ну что, пари, Алина? Я готова!» – написала Рудковская в своём телеграм-канале.