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«Вес — 200 кг, стоимость — более 2 млн». Кондитер — о торте на день рождения Плющенко

«Вес — 200 кг, стоимость — более 2 млн». Кондитер — о торте на день рождения Плющенко
Плющенко
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Кондитер Марина Синицкая раскрыла стоимость и размеры торта на день рождения Евгения Плющенко. 3 ноября двукратный олимпийский чемпион отпраздновал 42-летие.

«Торт высотой 3 метра, весом более 200 килограммов, был создан командой кондитеров из 10 регионов под нашим чутким руководством. Стоимость торта составляет более 2 миллионов рублей, а производство заняло 3 суток.

Реакция публики на торт была невероятная, огромный многотысячный зал аплодировал на моменте вывоза торта. Это самое важное — видеть отклик у зрителей, заказчиков на свою работу.

После мероприятия также получили много благодарных слов от организаторов и лично от Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Спасибо им за возможность стать частью такого большого шоу, уверена, что это не последний наш совместный проект», — приводит слова Синицкой издание «Страсти».

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