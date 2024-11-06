Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен регламент Кубка Первого канала среди юниоров в сезоне-2024/2025

Кубок Первого канала среди юниоров в этом году пройдёт 7 декабря в Москве. Организатор, Первый канал, опубликовал регламент предстоящего турнира.

Так, в соревнованиях выступят участники двух команд, составленных из сильнейших юниоров страны в одиночном и парном катании. В каждой команде окажутся три юноши-одиночника, три девушки-одиночницы и две спортивные пары.

К участию будут приглашены спортсмены в одиночном катании, занявшие 1-6-е места, и спортивные пары, занявшие 1-4-е места в общем зачёте по итогам шести этапов Гран-при России среди юниоров. Если вышеуказанные фигуристы не смогут выступить на турнире, их место займут следующие в рейтинге.

Капитан выбирается голосованием членов команды, а цвет команды будет назначен по итогам жеребьёвки.

Для каждой дисциплины предусмотрены запасные участники, которые могут занять место основных после старта официальных тренировок при необходимости.

Формат соревнований предусматривает прокаты только произвольной программы. Баллы начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Победа отдаётся команде, набравшей большее количество очков.

При равенстве баллов у участников за выступление место делится между ними и обоим зачисляется одинаковое количество очков.

При досрочном завершении проката одиночники или спортивные пары набирают минимальное количество очков в своём виде — 5 и 7 соответственно.

В случае, если команды набирают одинаковое количество очков по итогам всего соревновательного дня, применяются следующие тай-брейкеры:

1. Выигрывает команда, чей капитан принёс большее количество очков своей команде.

2. Выигрывает команда, набравшая максимальное количество баллов в течение соревновательного дня.