Малеина и Самохин выиграли ритм-танец на 4-м этапе юниорского Гран-при России

Танцевальный дуэт из Московской области Елизаветы Малеиной и Матвея Самохина стал победителем по итогам ритм-танца в рамках четвёртого этапа юниорского Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. Спортсмены получили от судей 68,62 балла.
Второе место занял тандем Марии Фефеловой и Артёма Валова (Московская область), а тройку сильнейших замкнули Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров (Москва).
Фигурное катание. 4-й этап юниорского Гран-при России — 2024/2025.
Ритм-танец. Результаты:
1. Елизавета Малеина и Матвей Самохин (Московская область) — 68,62 балла;
2. Мария Фефелова и Артём Валов (Московская область) — 65,01;
3. Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров (Москва) — 58,29;
4. Ирина Скопина и Дмитрий Симонов (Кировская область) — 58,09;
5. Полина Пилипенко и Владислав Михайлов (Москва — Самарская область) — 56,57.