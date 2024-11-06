Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Малеина и Самохин выиграли ритм-танец на 4-м этапе юниорского Гран-при России

Малеина и Самохин выиграли ритм-танец на 4-м этапе юниорского Гран-при России
Аудио-версия:
Комментарии

Танцевальный дуэт из Московской области Елизаветы Малеиной и Матвея Самохина стал победителем по итогам ритм-танца в рамках четвёртого этапа юниорского Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. Спортсмены получили от судей 68,62 балла.

Второе место занял тандем Марии Фефеловой и Артёма Валова (Московская область), а тройку сильнейших замкнули Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров (Москва).

Фигурное катание. 4-й этап юниорского Гран-при России — 2024/2025.
Ритм-танец. Результаты:

1. Елизавета Малеина и Матвей Самохин (Московская область) — 68,62 балла;
2. Мария Фефелова и Артём Валов (Московская область) — 65,01;
3. Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров (Москва) — 58,29;
4. Ирина Скопина и Дмитрий Симонов (Кировская область) — 58,09;
5. Полина Пилипенко и Владислав Михайлов (Москва — Самарская область) — 56,57.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 4, Красноярск
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
06 ноября 2024, среда. 13:30 МСК
Окончено
Материалы по теме
Прима Плющенко выйдет на лёд после скандала с Трусовой. Интриги Гран-при в Красноярске
Прима Плющенко выйдет на лёд после скандала с Трусовой. Интриги Гран-при в Красноярске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android