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Медведева: делаем всё возможное, чтобы приблизиться к солд-ауту, что бы это ни значило

Медведева: делаем всё возможное, чтобы приблизиться к солд-ауту, что бы это ни значило
Медведева
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Евгения Медведева рассказала о степени готовности её юбилейного ледового шоу, которое пройдёт 15 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве. Событие приурочено к 25-летию фигуристки.

«Друзья, осталось девять дней до моего юбилейного ледового шоу. У нас уже почти всё готово. Делаем всё возможное, чтобы приблизиться к солд-ауту, что бы это ни значило.

В ноябре много мероприятий в Москве. И это здорово, что есть выбор. Те, кто уже приобрёл билеты, огромное вам спасибо! Я очень ценю вашу поддержку. Надеюсь, что вас будет как можно больше.

Интересно посмотреть, что получится из всего задуманного. Вам будет казаться, что я постоянно нахожусь рядом с вами. Мы создадим новую реальность, в которой меня частично заменит виртуальная Женя Медведева. На льду и на экранах появится мой цифровой портрет, созданный при помощи технологий. В то же время всем будет слышен мой голос, обработанный искусственным интеллектом.

Все номера будут основаны на реальных событиях из моей биографии. Правда, о них мы расскажем необычным образом.

На ваших глазах с помощью света и звука частицы моей ДНК будут соединяться в единую цепочку, как бы собирая по крупицам историю моей жизни. А в разных точках арены появятся диджитал-изображения, которые сделают наши постановки ещё объёмнее», — написала двукратная чемпионка мира в своём телеграм-канале.

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