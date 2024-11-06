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Ходыкин объявил о завершении карьеры

Денис Ходыкин объявил о завершении карьеры
Ходыкин, Павлюченко
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Фигурист Денис Ходыкин объявил о завершении спортивной карьеры.

«Я заканчиваю спортивную карьеру. Устал, пора двигаться дальше. Вижу себя в роли тренера. Уже месяц работаю в команде с Юлией Липницкой. Получаю огромное удовольствие.

Мне нравится кататься, поэтому я продолжу выступать в шоу вместе с Тасей. Но в профессиональном спорте мне уже становилось трудно — возраст, травмы», — приводит слова фигуриста Sport24.

Денис Ходыкин — бронзовый призёр чемпионата Европы — 2020 и двукратный бронзовый призёр чемпионата России в паре с Дарьей Павлюченко. С июня 2023 года спортсмен выступал с Таисией Собининой.

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