Денис Ходыкин объявил о завершении карьеры

Фигурист Денис Ходыкин объявил о завершении спортивной карьеры.

«Я заканчиваю спортивную карьеру. Устал, пора двигаться дальше. Вижу себя в роли тренера. Уже месяц работаю в команде с Юлией Липницкой. Получаю огромное удовольствие.

Мне нравится кататься, поэтому я продолжу выступать в шоу вместе с Тасей. Но в профессиональном спорте мне уже становилось трудно — возраст, травмы», — приводит слова фигуриста Sport24.

Денис Ходыкин — бронзовый призёр чемпионата Европы — 2020 и двукратный бронзовый призёр чемпионата России в паре с Дарьей Павлюченко. С июня 2023 года спортсмен выступал с Таисией Собининой.