Денис Ходыкин объявил о завершении карьеры
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Фигурист Денис Ходыкин объявил о завершении спортивной карьеры.
«Я заканчиваю спортивную карьеру. Устал, пора двигаться дальше. Вижу себя в роли тренера. Уже месяц работаю в команде с Юлией Липницкой. Получаю огромное удовольствие.
Мне нравится кататься, поэтому я продолжу выступать в шоу вместе с Тасей. Но в профессиональном спорте мне уже становилось трудно — возраст, травмы», — приводит слова фигуриста Sport24.
Денис Ходыкин — бронзовый призёр чемпионата Европы — 2020 и двукратный бронзовый призёр чемпионата России в паре с Дарьей Павлюченко. С июня 2023 года спортсмен выступал с Таисией Собининой.
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