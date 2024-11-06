Щербинина и Петров выиграли короткую программу среди спортивных пар на 4-м этапе ЮГПР

Фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров стали победителями по итогам короткой программы среди спортивных пар в рамках четвёртого этапа юниорского Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. Спортсмены получили от судей 64,73 балла. Второе место занял тандем Майя Шегай и Андрей Шадерков (60,56), а тройку сильнейших замкнули Анна Москалёва и Артём Родзянов с результатом 58,79 балла.

Фигурное катание. 4-й этап юниорского Гран-при России — 2024/2025.

Короткая программа. Спортивные пары. Результаты:

1. Таисия Щербинина – Артём Петров – 64,73.

2. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 60,56.

3. Анна Москалёва – Артём Родзянов – 58,79.

4. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 56,59.

5. Варвара Черемных – Андрей Рудь – 56,15.

6. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 55,40.

7. Таисия Горнякова – Никита Финохин – 51,05.

8. Мария Липнягова – Егор Дмитриев – 47,86.

9. Анастасия Высоцкая – Фёдор Пожидаев – 46,51.

10. Валерия Петрова – Павел Божко – 42,69.