Щербинина и Петров выиграли короткую программу среди спортивных пар на 4-м этапе ЮГПР

Фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров стали победителями по итогам короткой программы среди спортивных пар в рамках четвёртого этапа юниорского Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. Спортсмены получили от судей 64,73 балла. Второе место занял тандем Майя Шегай и Андрей Шадерков (60,56), а тройку сильнейших замкнули Анна Москалёва и Артём Родзянов с результатом 58,79 балла.
Фигурное катание. 4-й этап юниорского Гран-при России — 2024/2025.
Короткая программа. Спортивные пары. Результаты:
1. Таисия Щербинина – Артём Петров – 64,73.
2. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 60,56.
3. Анна Москалёва – Артём Родзянов – 58,79.
4. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 56,59.
5. Варвара Черемных – Андрей Рудь – 56,15.
6. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 55,40.
7. Таисия Горнякова – Никита Финохин – 51,05.
8. Мария Липнягова – Егор Дмитриев – 47,86.
9. Анастасия Высоцкая – Фёдор Пожидаев – 46,51.
10. Валерия Петрова – Павел Божко – 42,69.