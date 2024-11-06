Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Щербинина и Петров выиграли короткую программу среди спортивных пар на 4-м этапе ЮГПР

Щербинина и Петров выиграли короткую программу среди спортивных пар на 4-м этапе ЮГПР
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров стали победителями по итогам короткой программы среди спортивных пар в рамках четвёртого этапа юниорского Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. Спортсмены получили от судей 64,73 балла. Второе место занял тандем Майя Шегай и Андрей Шадерков (60,56), а тройку сильнейших замкнули Анна Москалёва и Артём Родзянов с результатом 58,79 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 4, Красноярск
Юниоры. Пары. Короткая программа
06 ноября 2024, среда. 15:45 МСК
Окончено

Фигурное катание. 4-й этап юниорского Гран-при России — 2024/2025.
Короткая программа. Спортивные пары. Результаты:

1. Таисия Щербинина – Артём Петров – 64,73.
2. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 60,56.
3. Анна Москалёва – Артём Родзянов – 58,79.
4. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 56,59.
5. Варвара Черемных – Андрей Рудь – 56,15.
6. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 55,40.
7. Таисия Горнякова – Никита Финохин – 51,05.
8. Мария Липнягова – Егор Дмитриев – 47,86.
9. Анастасия Высоцкая – Фёдор Пожидаев – 46,51.
10. Валерия Петрова – Павел Божко – 42,69.

Материалы по теме
Малеина и Самохин выиграли ритм-танец на 4-м этапе юниорского Гран-при России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android