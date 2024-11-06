Алёна Косторная и Георгий Куница приостановили карьеру на два сезона

Российская фигуристка Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, заявила, что они пропустят два сезона.

«Мы пропускаем два сезона, после чего планируем вернуться. Это действительно не пустые слова, мы хотим кататься и не завершаем карьеру. Почему два сезона? Нужно заняться некоторыми своими делами», — приводит слова Косторной «РИА Новости».

Напомним, ранее фигуристка сообщила, что они с партнёром в ближайшее время не будут выходить на соревнования по состоянию здоровья. При этом в середине сентября пара всё-таки показала две программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.