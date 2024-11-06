Ветлугин: моё сердце занято, но слышать поддержку от болельщиков на турнирах приятно

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал, что сейчас находится в отношениях.

– После выступления на этапе Гран-при России в Казани тебе с трибун крикнули: «Матвей, я тебя люблю». Не смутило?

– Да не, прикольно, здорово. Всегда чувствуется эта поддержка на трибунах. Это невероятный кайф – выступать, когда зритель приходит и когда он отдаёт себя. Любовь – проявление вот этой поддержки.

– Номер у девушки не взял? Или сердце занято?

– Сердце занято. Но слышать такую поддержку приятно, – приводит слова фигуриста Sport24.

Напомним, ранее Ветлугин выступал на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани. Спортсмен по сумме короткой и произвольной программ набрал 255,18 балла и занял третье место.