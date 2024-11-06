Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ветлугин: моё сердце занято, но слышать поддержку от болельщиков на турнирах приятно

Ветлугин: моё сердце занято, но слышать поддержку от болельщиков на турнирах приятно
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал, что сейчас находится в отношениях.

– После выступления на этапе Гран-при России в Казани тебе с трибун крикнули: «Матвей, я тебя люблю». Не смутило?
– Да не, прикольно, здорово. Всегда чувствуется эта поддержка на трибунах. Это невероятный кайф – выступать, когда зритель приходит и когда он отдаёт себя. Любовь – проявление вот этой поддержки.

– Номер у девушки не взял? Или сердце занято?
– Сердце занято. Но слышать такую поддержку приятно, – приводит слова фигуриста Sport24.

Напомним, ранее Ветлугин выступал на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани. Спортсмен по сумме короткой и произвольной программ набрал 255,18 балла и занял третье место.

Материалы по теме
«Старался кайфовать на льду». Матвей Ветлугин — о призовом месте на этапе Гран-при России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android