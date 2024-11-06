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Матвей Ветлугин рассказал об общении с бывшим наставником Алексеем Мишиным

Матвей Ветлугин рассказал об общении с бывшим наставником Алексеем Мишиным
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Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал об общении со своим бывшим наставником Алексеем Мишиным. Напомним, в это межсезонье спортсмен перешёл к другому тренеру, также работающему в Санкт-Петербурге, — к Евгению Рукавицыну.

«Постоянного общения нет. Но мы здороваемся, пожимаем друг другу руки. Всё абсолютно по-человечески, культурно. Благодарен за то, что три года его команда вкладывала в меня всё, что могла, и я старался так же отдавать, что мог.

В чём сила Евгения Рукавицына? Он остаётся открытым к мнению конкретного фигуриста. Никогда не скажет, что надо так и больше никак, он всегда в диалоге со спортсменом. Люди почему-то очень не верили в моё сотрудничество с командой Евгения Владимировича. Я видел, что было много негатива и скепсиса в отношении моего перехода. Я полностью доверяю новой команде. Надеюсь, что я оправдаю ожидания тренеров», — приводит слова Ветлугина Sport24.

Напомним, ранее Ветлугин выступал на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани. Спортсмен по сумме короткой и произвольной программ набрал 255,18 балла и занял третье место.

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