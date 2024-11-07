«Маловероятно». Леонова оценила шансы на возвращение Косторной и Куницы

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова оценила шансы на возвращение пары Алёны Косторной и Георгия Куницы после приостановки карьеры.

«Это маловероятно, в очень редких случаях удаётся это сделать. Если человек берёт паузу, это уже о чём‑то говорит. Время покажет, но пока сомневаюсь, что произойдёт возвращение. Сейчас тоже, когда был переход в пары, особого прорыва не было, и даже я бы сказала, что они не реализовали весь свой потенциал на стартах. Я в принципе их решению не удивилась: они не поехали на прокаты, это уже был звоночек», — приводит слова Леоновой «Матч ТВ».

Ранее Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, заявила, что пропустит два сезона.