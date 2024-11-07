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Фигуристка Галявиева – о Валиевой: не представляю, как может помочь допинг в фигурном катании

Галявиева — о Валиевой: не представляю, как может помочь допинг в фигурном катании
Камила Валиева
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Экс-россиянка Аделина Галявиева, выступавшая в танцах на льду за Францию, высказалась о допинг-деле Камилы Валиевой.

– Какое у вас лично мнение по ситуации с Валиевой
– Чисто с человеческой стороны мне её невероятно жаль. Если даже не рассуждать на тему того, употребляла она допинг или нет, такую ситуацию пережить очень тяжело. Ты едешь на Олимпиаду главным претендентом на золото, на тебя и так идёт невероятный прессинг, и тут сразу всё рушится. Я просто не знаю, как человек может вернуться после этого.

С другой стороны, не буду скрывать, по всему, что касается допинга, нарушения антидопинговых правил, у меня крайне жёсткая позиция. Я считаю, что, независимо от обстоятельств, если ты принимал допинг – ты должен нести за это наказание. При этом я не особо представляю, как может помочь допинг в фигурном катании, – сказала Галявиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Аделина Галявиева – бывшая российская фигуристка. Выступала в танцах на льду за сборную Франции, в паре с Луи Тауроном – чемпионка Франции, бронзовый призёр Универсиады.

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