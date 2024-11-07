Фигуристка Галявиева: не сказала бы, что смотреть соревнования без россиян неинтересно

Экс-россиянка Аделина Галявиева, выступавшая в танцах на льду за Францию, ответила, стали ли соревнования по фигурному катанию скучнее без россиян.

– На ваш взгляд, международное фигурное катание обеднело без российских фигуристов?

– И да и нет. Я думаю, что нельзя отрицать сам факт того, что российские спортсмены – это очень сильные спортсмены. Причём во всех категориях, даже у мальчиков. Когда российские ребята собирают стабильные прокаты, они могут претендовать на медали и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. У девушек и пар тем более статус фаворитов очевиден, российские танцы тоже всегда были очень сильны.

При этом всё-таки я бы не взялась говорить, что само международное фигурное катание прямо-таки обеднело в их отсутствие. Безусловно, здорово, когда выступают все сильнейшие. Но обесценивать все остальные сборные не стоит. Я бы не сказала, что смотреть соревнования без россиян неинтересно, – сказала Галявиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Аделина Галявиева – бывшая российская фигуристка. Выступала в танцах на льду за сборную Франции, в паре с Луи Тауроном – чемпионка Франции, бронзовый призёр Универсиады.