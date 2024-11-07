«Это политика. Не могу представить, как это тяжело». Чемпионка США Гленн — о бане россиян

Чемпионка США в женском одиночном виде Амбер Гленн посочувствовала российским фигуристам из-за отстранения от международных соревнований.

«Да, это политика. Я не могу себе представить, как это тяжело, особенно для молодых спортсменов, которые не до конца понимают, почему всё так. Но, мне кажется, в России фигурное катание и вообще спорт сильно связаны с государством. Давайте вспомним, что из-за конфликта, начавшегося в момент олимпийского перемирия, по-настоящему страдает много людей, их жизнь сильно изменилась, многих нет в живых. Я много об этом думала.

Да, происходящее не вина российских фигуристов, сочувствую тем девушкам и парням, которые прилагают столько усилий, но ограничены в возможностях. И хотела бы им пожелать сохранить любовь к нашему спорту, стараться находить в себе способности к креативности, посмотреть, есть ли способ мотивировать себя на достижение более мелких целей. Надеюсь, что в будущем найдётся решение, — приводит слова Гленн «Спорт-экспресс».

На этапе Гран-при во Франции 25-летняя Гленн впервые в карьере завоевала золотую медаль престижной чемпионской серии ISU, исполнив два тройных акселя: в короткой и произвольной программе (в произвольной фигуристка приземлила ультра-си элемент в степ-аут).