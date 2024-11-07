Ветлугин — о тренировках у Рукавицына: приятная новизна — налаженный, взрослый диалог

Фигурист Матвей Ветлугин рассказал, как у него проходят тренировки в группе Евгения Рукавицына.

«Меня заставлять не нужно, меня нужно порой в определённый момент остановить, как-то успокоить. Понятное дело, если я сам понимаю, что что-то не смогу преодолеть, говорю, что это сложно для меня, сегодня это невыполнимо, тренеры идут навстречу, пытаемся скорректировать процесс.

Какая для меня приятная новизна – налаженный, взрослый диалог взрослого спортсмена и взрослого тренера, хороший диалог, когда тебя слышат, рассматривают предложения.

Прошла ли притирка к штабу? Я думаю, да. Достаточно быстро нашли общий язык. Понятно, что, помимо спортивного аспекта, есть ещё человеческий фактор, как мы в энергетике совпадём. Я думаю, что мы тоже к этому приходим, уже все хорошо, по-человечески общаемся», – цитирует Ветлугина ТАСС.

Ранее Ветлугин ответил, продолжает ли общаться с Алексеем Мишиным, у которого тренировался до перехода к Евгению Рукавицыну.