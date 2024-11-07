Ветлугин: травма даёт о себе знать, ограничивает объём того, что я могу делать

Фигурист Матвей Ветлугин сообщил, что в данный момент тренируется и выступает на соревнованиях с травмой.

«Периодически травма даёт о себе знать, она не сковывает меня в том, что я должен делать, но ограничивает объём того, что я могу делать. Я ещё не могу наработать столько, сколько бы нам хотелось с тренерами. После утренней тренировки на этапе Гран-при России в Казани она заболела, не очень было комфортно, но что делать? С этим можно кататься и бороться.

Что за травма? Растяжение связок голеностопа, это долго, но это пройдёт», — цитирует Ветлугина ТАСС.

Ранее Ветлугин рассказал, как у него проходят тренировки в группе Евгения Рукавицына после перехода от Алексея Мишина.