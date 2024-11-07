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Ветлугин о командном турнире «Лига чемпионов»: круто. Ещё один способ привлечь внимание международной публики

Ветлугин — о «Лиге чемпионов»: круто. Способ привлечь внимание международной публики
Матвей Ветлугин
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Фигурист Матвей Ветлугин рассказал, что думает о создании Первым каналом виртуального командного турнира «Лига чемпионов». По результатам жеребьёвки спортсмен попал в команду «Леопарды!».

«Круто. Это ещё один способ разнообразить фигурное катание в России, ещё один способ привлечь внимание международной публики к тому, что мы здесь не стоим на месте, у нас появляются новые форматы, новые проекты, это здорово. Появилась дополнительная мотивация, шутки между друг другом на эту тему, мы с Владом (одиночник Владислав Дикиджи. — Прим. «Чемпионата») друг друга поздравили: «Леопарды!» Я этому рад», — цитирует Ветлугина ТАСС.

Ранее Ветлугин сообщил, что выступает и тренируется с травмой.

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