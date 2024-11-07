«Он, конечно, артист!» Боброва оценила выступление Ветлугина в Казани

Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» сказала, что думает о выступлении Матвея Ветлугина в Казани.

«Я так рада видеть Матвея таким! Мне кажется, он другим стал — в хорошем смысле этого слова. Немножко сосредоточен, потому что хочет всё-таки показать проделанную работу в новом тренерском штабе. Мне очень нравится, как они начали подходить к постановкам. Он, конечно, артист! И это должно быть не с клоунской точки зрения — эмоции напоказ, какой-нибудь этюд — а с ухмылочкой. И короткая у него прекрасная, и произвольная потрясающая! Как он взаимодействует с залом, с судьями — это вообще отдельное браво!» — высказалась Боброва в подкасте «Ход коньком».

Ранее Ветлугин рассказал о травме, с которой сейчас тренируется и выступает в соревнованиях.