Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Можно сравнить с Монреалем». Журанков высказался о группе Рукавицына

«Можно сравнить с Монреалем». Журанков высказался о группе Рукавицына
Комментарии

Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» сравнил группу тренера Евгения Рукавицына с известной канадской школой фигурного катания в Монреале.

«У Рукавицына собралась самая большая и самая разнообразная группа. Я даже не знаю, с кем сравнить, можно, наверное, с Монреалем. У них там Ветлугин, Даниелян, Алиев, Губанова, Фролова и ещё, и ещё. Смотришь и думаешь: какая разная группа! Отдельное спасибо за то, что они не боятся брать русскую музыку», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

Ранее фигурист Матвей Ветлугин рассказал о тренировках в группе Рукавицына, к которому перешёл от Алексея Мишина.

Материалы по теме
Ветлугин — о тренировках у Рукавицына: приятная новизна — налаженный, взрослый диалог
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android