«Можно сравнить с Монреалем». Журанков высказался о группе Рукавицына

Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» сравнил группу тренера Евгения Рукавицына с известной канадской школой фигурного катания в Монреале.

«У Рукавицына собралась самая большая и самая разнообразная группа. Я даже не знаю, с кем сравнить, можно, наверное, с Монреалем. У них там Ветлугин, Даниелян, Алиев, Губанова, Фролова и ещё, и ещё. Смотришь и думаешь: какая разная группа! Отдельное спасибо за то, что они не боятся брать русскую музыку», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

Ранее фигурист Матвей Ветлугин рассказал о тренировках в группе Рукавицына, к которому перешёл от Алексея Мишина.