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Российская фигуристка перешла к Брайану Орсеру и готовится сменить гражданство

Российская фигуристка перешла к Брайану Орсеру и готовится сменить гражданство
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Российская фигуристка Виктория Барахтина тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера. Спортсменка ждёт открепления от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Вика тренируется в Канаде у Брайна Орсера с августа. Всё очень нравится, ждём решения нашего вопроса в декабре», — сообщила мать фигуристки Елизавета Барахтина в интервью Максиму Хоренкову.

Виктория Барахтина планирует выступать за Канаду. В России она тренировалась у Елены Жгун. В прошедшем сезоне 14‑летняя фигуристка заняла четвертое место на турнире на призы Елены Чайковской, 13‑е место на первенстве Москвы старшего возраста.

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