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«Как долго мы ждали такого возвращения!» Журанков — о вице-чемпионе Европы Даниеляне

«Как долго мы ждали такого возвращения!» Журанков — о вице-чемпионе Европы Даниеляне
Артур Даниелян
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Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление Артура Даниеляна на этапе Гран-при России в Казани, где он занял четвёртое место.

Журанков. Как долго мы ждали его такого возвращения! У меня абсолютно было ощущение по прокату, что это фигурист, которого мы очень давно не видели.

Боброва. Я хочу пожелать ему, чтобы этот прокат произвольной программы дал ему очень качественный толчок, чтобы с жадностью дальше продолжать тренироваться. Когда я последний сезон смотрела на него, у меня было впечатление, что у него руки опускались уже, не было борьбы. Но сейчас я увидела, что есть борьба до самого конца, он выкладывается в программе. Действительно хочется видеть его таким.

Журанков. Компоненты ему хорошие поставили — и было за что!

Ранее Боброва оценила выступление Матвея Ветлугина на Гран-при России в Казани.

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