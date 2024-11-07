Малеина и Самохин стали победителями юниорского Гран-при России в танцах на льду

Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин стали победителями по итогам произвольного танца в рамках четвёртого этапа юниорского Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. Спортсмены получили от судей 170,69 балла. Второе место занял тандем Марии Фефеловой и Артёма Валова (163,72), тройку сильнейших замкнули Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров с результатом 151,23 балла.

Фигурное катание. 4-й этап юниорского Гран-при России — 2024/2025.

Танцы на льду. Произвольный танец. Результаты:

1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 170,69.

2. Мария Фефелова – Артём Валов – 163,72.

3. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 151,23.

4. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 146,77.

5. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов – 146,12.

6. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 139,46.

7. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 138,13.

8. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 138,09.