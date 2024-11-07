«Похоже на стратегию Малинина». Журанков — о трансформации Дикиджи

Андрей Журанков и Екатерина Боброва обсудили в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» прогресс Владислава Дикиджи, который завоевал золото на этапе Гран-при России в Казани.

Журанков. Это был Дикиджи, которого мы раньше не видели. Он по потенциалу своей харизмы, своего обаяния, по своему телосложению, по своим пропорциям, по стройности, по глазам и по техническому арсеналу как минимум чемпион Европы. Если он ближайшие годы будет первым номером в нашей стране, у меня не будет никаких вопросов.

Боброва. Работа была проделана колоссальная в межсезонье.

Журанков. Это похоже на стратегию Малинина.

Боброва. По умению делать правильные выводы — возможно. Короткая — вообще супер! Классная программа, хороший контент.

Журанков. Он катается, и ты думаешь: какой классный парень! Такой яркий! Смотришь и восхищаешься. Короткая программа была более показательной, потому что в произвольной ему не хватило сил.

Ранее Журанков сравнил группу Евгения Рукавицына с канадской школой фигурного катания в Монреале.