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«Она на льду киллер». Боброва — об Аделии Петросян

«Она на льду киллер». Боброва — об Аделии Петросян
Аделия Петросян
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Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» оценила выступление Аделии Петросян на этапе Гран-при России в Казани, где фигуристка завоевала золото.

«Какой же невероятной стала Аделия Петросян! Она так изменилась относительно прошлого сезона. Она повзрослела, похорошела. Мне даже немножко обидно, что она так на себя злится, что у неё не получается сделать стопроцентную работу. Я понимаю её, очень хочется её поддержать, но есть впечатление, что она ни на толику секунды не даёт себе расслабиться и порадоваться за то, что она сделала. Такой стержень у неё в этом сезоне! В старом интервью Евгения Плющенко была очень хорошая фраза, которая мне очень запала: «Когда ты выходишь на лёд, ты должен быть киллером». Вот Петросян выходит, и она на льду киллер — в хорошем смысле этого слова, насколько это возможно», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Ранее Боброва высказалась о выступлении Ветлугина на Гран-при в Казани.

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