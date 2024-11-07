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Боброва — о Петросян: она сейчас должна быть звездой международной арены

Боброва — о Петросян: она сейчас должна быть звездой международной арены
Аделия Петросян
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Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили шансы Аделии Петросян на международных стартах, если бы ISU не наложил запрет на участие российских фигуристов в соревнованиях под своей эгидой.

Боброва. Когда каталась Аделия, я расстраивалась: она сейчас должна быть звездой международной арены, набирать себе фан-базу. Как бы она прозвучала на международной арене сейчас! Очень её там не хватает.

Журанков. Вакаба Хигути и Эмбер Гленн подвинулись бы — 100%.

Ранее Боброва оценила выступление Петросян на этапе Гран-при России в Казани. Воспитанница Тутберидзе завоевала там золото.

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