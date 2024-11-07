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«Это две олимпийские программы». Боброва — о постановках Бойковой и Козловского

«Это две олимпийские программы». Боброва — о постановках Бойковой и Козловского
Александра Бойкова, Дмитрий Козловский
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Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» восхитилась программами спортивной пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский в текущем сезоне.

«Мне они так понравились! Потрясающие программы! Мне нравится их короткая программа по построению — она классная, она чёткая, далеко не пустая. Там, где должно быть параллельно, делают параллельно. Где близко, там близко. Возвращаясь к парным видам, это тот случай, когда ребята чувствуют друг друга спинами — это тоже видно. У меня вообще вопросов не было.

Произвольная очень красивая. Не знаю, что будет в следующем году, но, по моему мнению, это две олимпийские программы. Рабочая, классная, чёткая короткая и интересная, катучая, сложная произвольная», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Ранее Андрей Журанков оценил выступление Артура Даниеляна на этапе Гран-при России в Казани.

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