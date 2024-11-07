Боброва — о поражении итальянцев: масштабная работа к Олимпиаде монреальской команды

Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» прокомментировала поражение итальянских танцоров Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри на этапе Гран-при во Франции, где победил французский дуэт Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо.

«Не должны были итальянцы проигрывать. Все знают прекрасно внутреннюю кухню танцев на льду. Там должна была быть «грибовая» вторая оценка, которая бы их вытянула, и ещё плюсики за остальные элементы. И мы приходим к абсолютно чёткому логическому объяснению: судейская бригада была не их. Вот и всё. Такое бывает.

Я знаю случай в танцевальной истории, когда спортсмены должны были ехать на старт, заявились на него, а потом, когда тренеры узнали судейскую бригаду, они оттуда снялись. Только потому, что они понимали, что они приедут туда и, видя список участников, этим и этим проиграют. Эта история заранее прописана.

Но здесь, даже если Барбара знала судейскую бригаду, нельзя было сняться, потому что не было бы второго этапа. Возвращаясь к началу нашего разговора про них, я подозреваю, что они могли знать расклад и поэтому их трясло. Это не проиграть этап Чок/Бейтс в Америке, условно. Это проиграть французам, которым они вообще не должны проигрывать.

А сейчас отойдём и посмотрим на картинку шире. Началась масштабная работа к Олимпийским играм монреальской команды, чтобы запихнуть все свои три пары на пьедестал. Поэтому итальянцев нужно опускать, потому что итальянцы в первую очередь претендуют на тройку у себя дома. Это танцы на льду, что ещё сказать», — отметила Боброва в подкасте «Ход коньком».

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