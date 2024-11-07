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Экс-россиянка Галявиева: Туктамышева импонирует и как человек, и как спортсмен

Экс-россиянка Галявиева: Туктамышева импонирует и как человек, и как спортсмен
Елизавета Туктамышева
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Экс-россиянка Аделина Галявьева, выступавшая в танцах на льду за Францию, рассказала, следит ли за внутренними российскими турнирами.

– А за российскими турнирами не следите? Опять же, хотя бы за результатами.

– Из последнего я смотрела «Русский вызов», посмотрела Елизавету Туктамышеву и Василису Кагановскую. Кагановскую хорошо помню, мы с ней тоже вместе катались. Туктамышева мне просто импонирует и как человек, и как спортсмен. Очень понравилась её программа, честно, меня тронуло. Её программа под Шопена и стихи Цветаевой потрясла до глубины души. На других соревнованиях видела прокаты Александры Степановой с Иваном Букиным, Лизу Худайбердиеву видела с Егором Базиным, – сказала Галявьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Аделина Галявьева – бывшая российская фигуристка. Выступала в танцах на льду за сборную Франции, в паре с Луи Тауроном – чемпионка Франции, бронзовый призёр Универсиады.

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