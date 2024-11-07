Бывшая российская фигуристка Галявиева: за рубежом тему россиян редко когда обсуждают

Экс-россиянка Аделина Галявиева, выступавшая в танцах на льду за Францию, рассказала, что думают за рубежом об отстранении российских фигуристов от международных стартов.

– Как за границей относятся к отстранению россиян? Какое мнение превалирует?

– На самом деле тему россиян редко когда обсуждают.

– Луна Хендрикс честно сказала, что ей повезло кататься в такую эпоху. Получается, отстранение россиян – шанс для тех, кто был на вторых ролях?

– Все всё прекрасно понимают, здорово, что Луна честно об этом говорит, но вообще тема русских будто бы идёт стороной, её редко когда поднимают, – сказала Галявьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Аделина Галявьева – бывшая российская фигуристка. Выступала в танцах на льду за сборную Франции, в паре с Луи Тауроном – чемпионка Франции, бронзовый призёр Универсиады.