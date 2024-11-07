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Галявиева о Луне Хендрикс: Женщина не должна извиняться за то, что у неё красивая фигура

Галявьева — о Луне Хендрикс: женщина не должна извиняться за то, что у неё красивая фигура
Луна Хендрикс
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Экс-россиянка Аделина Галявьева, выступавшая в танцах на льду за Францию, заявила, что ей нравится видеть на соревнованиях фигуристок с женственной фигурой.

– Не хочу ничего плохого сказать про российских девочек, они потрясающие. Я их уважаю. Но, лично мне приятно видеть побольше женственности, программ от взрослых женщин, которые не стесняются своей сексуальности. Как Луна Хендрикс, в России такой была Елизавета Туктамышева.

– При этом бытует мнение, что она иногда перебарщивает.

– А я не соглашусь. Она красивая девушка, и я не считаю, что женщина должна извиняться за то, что у неё красивая фигура. Я вообще это не принимаю. Помимо Хендрикс, мне импонирует японка Каори Сакамото. У неё тоже более взрослые программы, более продуманные в плане зрелости и подачи образа. Настя Губанова, к слову, тоже радует. Но и россиянок я принижать никак не хочу, – сказала Галявьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Аделина Галявьева – бывшая российская фигуристка. Выступала в танцах на льду за сборную Франции, в паре с Луи Тауроном – чемпионка Франции, бронзовый призёр Универсиады.

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