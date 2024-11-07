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Экс-россиянка Галявиева: Российская сборная – одна из самых сильных в мире

Экс-россиянка Галявиева: российская сборная — одна из самых сильных в мире
Аделина Галявиева, Луи Торн
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Экс-россиянка Аделина Галявиева, выступавшая в танцах на льду за Францию, оценила уровень российских турниров по фигурному катанию.

– И всё-таки многие российские турниры со спортивной точки зрения остаются интересными и конкурентоспособными, несмотря на изоляцию. Вы с этим согласны?
– Внутри страны конкуренция остаётся очень сильной. Российская сборная – одна из самых сильных в мире. Для спортсменов популяризация фигурного катания – это здорово. Им дают шанс засветиться, спортсмены при деле, их любят и узнают, думаю, им это очень нужно. С человеческой точки зрения хорошо, что федерация хотя бы так старается, – сказала Галявиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Аделина Галявиева – бывшая российская фигуристка. Выступала в танцах на льду за сборную Франции, в паре с Луи Тауроном – чемпионка Франции, бронзовый призёр Универсиады.

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