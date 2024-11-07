Щербинина и Петров одержали победу в парном катании на Гран-при России в Красноярске

Фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров стали победителями по итогам произвольного танца в рамках четвёртого этапа юниорского Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. Спортсмены получили от судей 174,80 балла. Второе место занял тандем Анны Москалёвой и Артёма Родзянова (172,37), тройку сильнейших замкнули Виктория Двинина и Виктор Потапов с результатом 161,93 балла.
Фигурное катание. 4-й этап юниорского Гран-при России — 2024/2025.
Пары. Произвольная программа. Результаты:
1. Таисия Щербинина – Артём Петров – 174,80.
2. Анна Москалёва – Артём Родзянов – 172,37.
3. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 161,93.
4. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 158,05.
5. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 155,14.
6. Варвара Черемных – Андрей Рудь – 145,47.
7. Таисия Горнякова – Никита Финохин – 139,83.
8. Мария Липнягова – Егор Дмитриев – 130,96.