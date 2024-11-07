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Тарасова жёстко прокомментировала пропуск двух сезонов Косторной и Куницей

Тарасова о Косторной и Кунице: а кто они такие? Разве кто-то видел их выступления в паре?
Алёна Косторная, Георгий Куница
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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова жёстко высказалась после объявления Алёны Косторной и Георгия Куницы, что они пропустят два сезона по личным причинам.

Татьяна Тарасова прокомментировала решение Алены Косторной и Георгия Куницы приостановить карьеру.

«А кто они такие? Парники? Разве их кто-то видел на льду, их выступления в паре? Никто не видел и не знает их, а вы все пишете о них, зачем? С тем же успехом могу сказать, что я космонавт», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Алёна Косторная — чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном виде. В 2023-м она перешла в парный вид и образовала пару с Георгием Куницей, за которого вышла замуж. В сезоне-2023/2024 фигуристы выступили на двух этапах Гран-при России и заняли девятое место на чемпионате России.

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