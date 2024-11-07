Ходыкин — о работе в «Ангелах Плющенко» с Липницкой: Юля — наш главный тренер

Фигурист Денис Ходыкин, который выступал в паре с Дарьей Павлюченко, а позже — с Таисией Собининой, рассказал о работе в «Ангелах Плющенко» с Юлией Липницкой.

«Меня посоветовал туда мой друг. Сначала пришёл поработать на ОФП, потом постепенно втягивался и начал ходить на лёд к Юле Липницкой — с младшей группой, со старшей. Работаю с одиночниками и одиночницами, с младшей и старшей группами.

Начал тренерскую карьеру давно, с подкаток. Наверное, с 18 лет кто-то просился на прыжки. Долгое время работал на сборах в ISA — на удочке, с прыжками. Понял, что после сборов и подкаток хочется работать на результат детей, видеть их прогресс в течение каждого дня.

Юля — наш главный тренер. Есть тренер по скольжению (Денис Витальевич Пичужкин), я занимаюсь технической частью. Всего три-четыре специалиста.

Липницкая — требовательный тренер. Дисциплина очень важна. Она построже, чем мои тренеры в парах, в одиночном уже не вспомню. Работа царит серьёзная, атмосфера именно такая.

Евгений Викторович [Плющенко] приезжал несколько раз, но я с ним не пересекался. Каток у нас максимально удобный, всего хватает — льда, ОФП, залов, лонж. Всё для того, чтобы дети показывали результат», — сказал Ходыкин в рамках прямой трансляции на Boosty.

Ранее Ходыкин объявил о завершении спортивной карьеры.