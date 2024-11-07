Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Красноярске
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Российская фигуристка Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу в рамках четвёртого этапа юниорского Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. Спортсменка получила от судей 72,70 балла. Второе место заняла Елена Костылева (71,74), тройку сильнейших замкнула Милана Лебедева с результатом 66,15 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 4, Красноярск
Девушки. Короткая программа
07 ноября 2024, четверг. 13:50 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
72.70
2
Елена Костылева
Московская область
71.74
3
Милана Лебедева
Москва
66.15
Напомним, ранее болельщики обратились в Федерацию фигурного катания России (ФФККР) с просьбой допустить 15-летнюю Двоеглазову на взрослые соревнования. Однако, согласно правилам Международного союза конькобежцев, (ISU) на взрослые соревнования с сезона-2024/2025 допускаются фигуристы, которым на 1 июля исполнилось 17 лет. ФФККР, в свою очередь, допускает на взрослые старты внутри России с 16 лет. Алисе Двоеглазовой 16 исполнится 11 ноября.
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