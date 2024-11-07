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Фигурист Ходыкин — о хейтерах: читаю комментарии о том, какой я большой и толстый

Ходыкин — о хейтерах: читаю комментарии о том, какой я большой и толстый
Денис Ходыкин, Дарья Павлюченко
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Фигурист Денис Ходыкин, выступавший в паре с Дарьей Павлюченко, а позже — с Таисией Собининой, рассказал, как относится к критике.

«У нас было не так много поклонников и не так много хейтеров. Я любил почитать комментарии — и какой я плохой, и какой хороший.

Когда катался с Дашей, всегда был «большим». Приезжал на соревнования, мне говорили, что я похудел. Проходит пару дней, откатываем программу — говорят, что толстый. Стою с Дашей рядом: «Какой огромный парень!» Так писали, потому что на её фоне я казался большим.

Раньше такое было нормой, если посмотреть на пары старшего поколения. Мария Петрова и Алексей Тихонов — огромный парень, просто это не казалось проблемой. Сейчас парное катание изменилось. Встал с Тасей — проблема решилась. Она повыше, тоже немного круглолицая. И всё, нормально выгляжу.

Понятно, в какие-то моменты были проблемы с весом. Но даже когда я был в хорошей форме… Помню этап Гран-при в Сочи, когда приехал худой. А после Гран-при читаю комментарии о том, какой я большой и толстый.

Но это меня не ранило, больше задевало, когда говорили, что я плохой партнёр. Я с этим не согласен. Со мной девочки всегда были в безопасности, упал с поддержки лишь один раз с первой партнёршей на тренировке. С танцорских — было дело иногда. Но парные — никогда. У меня за всю карьеру один-два сорванных прыжка. И то не на соревнованиях, а на прокатах», — поделился Ходыкин в рамках прямой трансляции на Boosty.

Ранее Ходыкин рассказал о работе в «Ангелах Плющенко» с Липницкой.

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