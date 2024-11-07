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Фигурист Ходыкин ответил, будет ли участвовать в «Ледниковом периоде»

Фигурист Ходыкин ответил, будет ли участвовать в «Ледниковом периоде»
Таисия Собинина, Денис Ходыкин
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Фигурист Денис Ходыкин рассказал о планах их пары с Таисией Собининой после объявления о завершении карьеры.

«Скорее всего, будем выступать в уличных шоу Петра Чернышёва и Татьяны Навки, но пока точной информации нет. Мне очень нравится выступать на улице. Люди приходят, радуются, можно выбежать, немного подурачиться.
В прошлом году, когда в Подмосковье выступали, выступали под русские народные песни. Вообще не холодно. Выходишь, конечно, в шубах, в куртках — а со льда возвращаешься в одной рубахе. Жарко, эмоции, люди хлопают, не стесняются. Для них это народные гуляния. Такое удовольствие!

«Ледниковый период»? Пригласят — рассмотрим предложение (улыбается). История не терпит сослагательного наклонения. Отношусь к проекту нормально. Пока не планирую, я погружён в тренерство», — поделился Ходыкин в рамках прямой трансляции на Boosty.

Ранее Ходыкин объяснил, почему решил завершить спортивную карьеру.

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