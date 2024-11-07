Лев Лазарев выиграл короткую программу на юниорском Гран-при России в Красноярске

Сегодня, 7 ноября, фигурист Лев Лазарев выиграл короткую программу на четвёртом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. Он получил от судей 86,19 балла. Вторым стал Глеб Ковтун с результатом 76,37. Тройку лидеров замкнул Александр Семков (74,23).

Фигурное катание. Четвёртый этап юниорского Гран-при России — 2024/2025. Юноши:

Лев Лазарев — 86,19 Глеб Ковтун — 76,37 Александр Семков — 74,23 Эдуард Карартынян — 72,13 Марк Лукин — 68,03 Роман Яковлев — 65,49 Матвей Бугаев — 65,48 Павел Грибуля — 61,98 Алексей Ефременко — 60,17 Илья Молянов — 59,53

Ранее Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу в рамках четвёртого этапа юниорского Гран-при России в Красноярске. Спортсменка получила от судей 72,70 балла.