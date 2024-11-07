Лев Лазарев выиграл короткую программу на юниорском Гран-при России в Красноярске
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Сегодня, 7 ноября, фигурист Лев Лазарев выиграл короткую программу на четвёртом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. Он получил от судей 86,19 балла. Вторым стал Глеб Ковтун с результатом 76,37. Тройку лидеров замкнул Александр Семков (74,23).
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 4, Красноярск
Юноши. Короткая программа
07 ноября 2024, четверг. 16:25 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
86.19
2
Глеб Ковтун
Тюменская область
76.37
3
Александр Семков
Санкт-Петербург
74.23
Фигурное катание. Четвёртый этап юниорского Гран-при России — 2024/2025. Юноши:
- Лев Лазарев — 86,19
- Глеб Ковтун — 76,37
- Александр Семков — 74,23
- Эдуард Карартынян — 72,13
- Марк Лукин — 68,03
- Роман Яковлев — 65,49
- Матвей Бугаев — 65,48
- Павел Грибуля — 61,98
- Алексей Ефременко — 60,17
- Илья Молянов — 59,53
Ранее Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу в рамках четвёртого этапа юниорского Гран-при России в Красноярске. Спортсменка получила от судей 72,70 балла.
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