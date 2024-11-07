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«Причины решения понятны и просты». Косторная сделала заявление о пропуске двух сезонов

«Причины решения понятны и просты». Косторная сделала заявление о пропуске двух сезонов
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Чемпионка Европы — 2020 российская фигуристка Алёна Косторная, с 2023 года выступающая в парном катании со своим супругом Георгием Куницей, высказалась о пропуске двух сезонов.

«Любила фигурное катание и буду любить, всегда была преданна и благодарна своим болельщикам. В первую очередь для них я сообщила, что мы с Георгием взяли паузу в два сезона. Причины нашего решения просты и понятны. И мы нашли полное понимание со стороны руководства нашей федерации, за что очень всем благодарны.

Мы вернёмся. Сколько раз у меня были травмы, но каждый раз говорила – восстановлюсь и вернусь. И возвращалась, всегда. Ни разу не врала своим болельщикам. Вернёмся, с какой бы позиции нам ни приходилось это делать. Будем кататься, пока есть силы», — написала Косторная в социальных сетях.

Напомним, Косторная и Куница в сезоне-2023/2024 выступили на двух этапах Гран-при России и заняли девятое место на чемпионате России.

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