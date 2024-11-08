Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на 4-м этапе Гран-при ISU

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс победили на четвёртом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 в Токио (Япония). Они получили от судей 86,32 балла. Вторыми стали их соотечественники Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (79,64), третье место заняли представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс (77,91).

Гран-при ISU — 2024/2025. Четвёртый этап. Токио. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 86,32.

2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 79,64.

3. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 77,91.

4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 74,38.

5. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 69,24.

6. Дженнифер Янзе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 68,82.

7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 67,34.

8. Мари Дюпаяж – Тома Набе (Франция) – 64,52.

9. Утана Ёсида – Масая Морита (Япония) – 64,30.

10. Адзуса Танака – Синго Нисияма (Япония) – 59,15.