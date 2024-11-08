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Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на 4-м этапе Гран-при ISU

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на 4-м этапе Гран-при ISU
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Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс победили на четвёртом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 в Токио (Япония). Они получили от судей 86,32 балла. Вторыми стали их соотечественники Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (79,64), третье место заняли представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс (77,91).

Гран-при ISU — 2024/2025. Четвёртый этап. Токио. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 86,32.
2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 79,64.
3. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 77,91.
4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 74,38.
5. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 69,24.
6. Дженнифер Янзе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 68,82.
7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 67,34.
8. Мари Дюпаяж – Тома Набе (Франция) – 64,52.
9. Утана Ёсида – Масая Морита (Япония) – 64,30.
10. Адзуса Танака – Синго Нисияма (Япония) – 59,15.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 4, Токио, Япония
Танцы на льду. Ритм-танец
08 ноября 2024, пятница. 06:35 МСК
Окончено
1
США
2
США
3
Литва
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