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Дуэт японских фигуристов выиграл короткую программу на 4-м этапе домашнего Гран-при ISU

Дуэт японских фигуристов выиграл короткую программу на 4-м этапе домашнего Гран-при ISU
Рику Миура и Рюити Кихара
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Спортивный дуэт из Японии Рику Миура/Рюити Кихара вышел в лидеры по итогам короткой программы в рамках четвёртого этапа Гран-при ISU в Токио (Япония). Фигуристы набрали 71,90 балла.

Второе место занял тандем из Грузии Анастасия Метёлкина/Лука Берулава, получивший от судей 70,28 балла. Тройку сильнейших замкнули представители США Элли Кам и Дэниэл О'Ши (69,15 балла).

Фигурное катание. Гран-при ISU. 4-й этап, Токио (Япония).
Спортивные пары, короткая программа. Результаты:

1. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 71,90 балла.
2. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия) — 70,28.
3. Элли Кам и Дэниэл О'Ши (США) — 69,15.
4. Анника Хокке и Роберт Кункель (Германия) — 67,37.
5. Юна Нагаока и Сумитада Моригути (Япония) — 60,32.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 4, Токио, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
08 ноября 2024, пятница. 08:35 МСК
Окончено
1
Япония
2
Грузия
3
США
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