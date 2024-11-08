Дуэт японских фигуристов выиграл короткую программу на 4-м этапе домашнего Гран-при ISU

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Спортивный дуэт из Японии Рику Миура/Рюити Кихара вышел в лидеры по итогам короткой программы в рамках четвёртого этапа Гран-при ISU в Токио (Япония). Фигуристы набрали 71,90 балла.

Второе место занял тандем из Грузии Анастасия Метёлкина/Лука Берулава, получивший от судей 70,28 балла. Тройку сильнейших замкнули представители США Элли Кам и Дэниэл О'Ши (69,15 балла).

Фигурное катание. Гран-при ISU. 4-й этап, Токио (Япония).

Спортивные пары, короткая программа. Результаты:

1. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 71,90 балла.

2. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия) — 70,28.

3. Элли Кам и Дэниэл О'Ши (США) — 69,15.

4. Анника Хокке и Роберт Кункель (Германия) — 67,37.

5. Юна Нагаока и Сумитада Моригути (Япония) — 60,32.