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Призёр ОИ-2022 Юма Кагияма выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU в Японии

Призёр ОИ-2022 Юма Кагияма выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU в Японии
Юма Кагияма
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 японский фигурист Юма Кагияма выиграл короткую программу в рамках четвёртого этапа Гран-при ISU в Токио (Япония). Фигурист набрал 105,70 балла.

Второе и третье места заняли также хозяева льда — Као Миура и Тацуя Цубои соответственно.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 4-й этап, Токио (Япония).
Мужчины, короткая программа. Результаты:

1. Юма Кагияма (Япония) — 105,70 балла.
2. Као Миура (Япония) — 102,96.
3. Тацуя Цубои (Япония) — 85,02.
4. Эндрю Торгашев (США) — 84,36.
5. Даниэль Грассль (Италия) — 83,01.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 4, Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
08 ноября 2024, пятница. 10:10 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
105.70
2
Као Миура
Япония
102.96
3
Тацуя Цубои
Япония
85.02

Ранее спортивный дуэт из Японии Рику Миура/Рюити Кихара вышел в лидеры по итогам короткой программы в рамках четвёртого этапа Гран-при ISU в Токио (Япония). Фигуристы набрали 71,90 балла.

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