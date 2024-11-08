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Призёр ОИ-2022 Юма Кагияма выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU в Японии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 японский фигурист Юма Кагияма выиграл короткую программу в рамках четвёртого этапа Гран-при ISU в Токио (Япония). Фигурист набрал 105,70 балла.

Второе и третье места заняли также хозяева льда — Као Миура и Тацуя Цубои соответственно.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 4-й этап, Токио (Япония).

Мужчины, короткая программа. Результаты:

1. Юма Кагияма (Япония) — 105,70 балла.

2. Као Миура (Япония) — 102,96.

3. Тацуя Цубои (Япония) — 85,02.

4. Эндрю Торгашев (США) — 84,36.

5. Даниэль Грассль (Италия) — 83,01.

Ранее спортивный дуэт из Японии Рику Миура/Рюити Кихара вышел в лидеры по итогам короткой программы в рамках четвёртого этапа Гран-при ISU в Токио (Япония). Фигуристы набрали 71,90 балла.