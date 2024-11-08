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Фигуристка Любовь Рубцова: давно хотела к Плющенко. Написали, чтобы меня посмотрели

Фигуристка Любовь Рубцова: давно хотела к Плющенко. Написали, чтобы меня посмотрели
Любовь Рубцова
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Российская фигуристка Любовь Рубцова рассказала, что хотела тренироваться под руководством Евгения Плющенко, так как ей нравится его подход к работе.

«Я давно хотела к Евгению Викторовичу, написали, попросили, чтобы меня посмотрели. Хотела к нему в группу, потому что мне нравилось, как катались остальные в его группе, мне нравился его подход, сейчас мне всё нравится.

Я выполняла уже четверные лутц, риттбергер, тулуп, помогает Евгений Викторович. Сейчас несложно, в отличие от первой пары месяцев. Хотела бы усложнить программу по сезону? Желательно да, я уже накатываю более сложную программу», — приводит слова Рубцовой ТАСС.

15-летняя Рубцова в мае перешла в академию «Ангелы Плющенко». Прошлый сезон спортсменка пропустила из-за травмы и операции на спине.

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