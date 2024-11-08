Костылева прыгнула три квада в произвольной программе юниорского Гран-при в Красноярске
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Фигуристка Елена Костылева исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на этапе юниорского Гран-при России в Красноярске.
В своём выступлении спортсменка исполнила тройной аксель с ошибкой на приземлении, а также прыгнула три квада: сольный четверной тулуп, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом и четверной сальхов в каскаде с двумя двойными акселями.
По сумме двух прокатов ученица Евгения Плющенко набрала 230,63 балла. Она выиграла соревнования, обойдя Алису Двоеглазову из группы Этери Тутберидзе, результат которой составил 221,19 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 4, Красноярск
Девушки. Произвольная программа
08 ноября 2024, пятница. 08:45 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
230.63
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.19
3
Алёна Принева
Москва
199.13
Напомним, в октябре Костылева перенесла травму. Восстановившись, она приняла участие в ледовом шоу Плющенко «Русалочка».
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