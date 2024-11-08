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Хореограф Железняков: если Косторная в положении, вернуться будет практически нереально

Хореограф Железняков: если Косторная в положении, вернуться будет практически нереально
Алёна Косторная и Георгий Куница
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Хореограф Алексей Железняков выразил мнение, что фигуристам Алёне Косторной и Георгию Кунице будет тяжело вернуться в спорт после двухлетней паузы.

«Всё очень просто, в нашем мире никто никого не ждёт! Огромная очередь из юных спортсменов, которые мечтают взойти на пьедестал. А тут получается — сегодня хочу, завтра не хочу, возьму перерыв.

Есть, конечно, уважительная причина, если Алёна в положении, и если это так, то тем более вернуться в большой спорт будет практически нереально», — приводит слова Железнякова «Матч ТВ».

Ранее Алёна Косторная сообщила, что они с мужем Георгием Куницей, с которым выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы.

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