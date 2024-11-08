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Елена Костылева одержала победу на юниорском Гран-при в Красноярске

Елена Костылева одержала победу на юниорском Гран-при в Красноярске
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Российская фигуристка Елена Костылева одержала победу в рамках четвёртого этапа юниорского Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. Спортсменка получила от судей 230,63 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (221,19), тройку сильнейших замкнула Алёна Принёва с результатом 199,13 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 4, Красноярск
Девушки. Произвольная программа
08 ноября 2024, пятница. 08:45 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
230.63
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.19
3
Алёна Принева
Москва
199.13

Фигурное катание. 4-й этап юниорского Гран-при России — 2024/2025.
Девушки. Произвольная программа. Результаты:

1. Елена Костылева – 230,63.

2. Алиса Двоеглазова – 221,19.

3. Алёна Принёва – 199,13.

4. Милана Лебедева – 195,75.

5. Полина Тихонова – 182,55.

6. Яна Анашкина – 173,17.

7. Алёна Кривоносова – 172,41.

8. Мария Котова – 172,08.

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