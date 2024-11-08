Елена Костылева одержала победу на юниорском Гран-при в Красноярске
Поделиться
Российская фигуристка Елена Костылева одержала победу в рамках четвёртого этапа юниорского Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. Спортсменка получила от судей 230,63 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (221,19), тройку сильнейших замкнула Алёна Принёва с результатом 199,13 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 4, Красноярск
Девушки. Произвольная программа
08 ноября 2024, пятница. 08:45 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
230.63
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.19
3
Алёна Принева
Москва
199.13
Фигурное катание. 4-й этап юниорского Гран-при России — 2024/2025.
Девушки. Произвольная программа. Результаты:
1. Елена Костылева – 230,63.
2. Алиса Двоеглазова – 221,19.
3. Алёна Принёва – 199,13.
4. Милана Лебедева – 195,75.
5. Полина Тихонова – 182,55.
6. Яна Анашкина – 173,17.
7. Алёна Кривоносова – 172,41.
8. Мария Котова – 172,08.
Комментарии
- 8 ноября 2024
-
13:29
-
13:16
-
12:59
-
12:35
-
12:19
-
12:06
-
11:51
-
11:43
-
11:14
-
09:52
-
08:35
- 7 ноября 2024
-
22:38
-
20:15
-
18:48
-
17:30
-
17:10
-
16:55
-
16:30
-
16:28
-
16:10
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
13:50
-
13:49
-
13:40
-
13:27
-
13:18
-
13:00
-
12:50
-
12:26
-
12:10
-
11:56
-
11:40
-
11:37