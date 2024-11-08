«Бывает тяжело, стала выше интенсивность». Принёва — об отличии тренировок у Тутберидзе
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Российская фигуристка Алёна Принёва рассказала об особенностях тренировок в группе Этери Тутберидзе.
«Привыкла к команде Этери Тутберидзе, местами бывает тяжело, но в основном чувствую в новом коллективе себя хорошо. Отличия от предыдущей команды — стала выше интенсивность, всё быстрее, чётче, больше связок, прыжков», — приводит слова Принёвой Sport24.
Спортсменка перешла в группу Тутберидзе в июне 2024 года. До этого она тренировалась в в СШОР ЦСКА им. С. А. Жука у Екатерины Моисеевой. Сама фигуристка объяснила свой переход желанием сменить обстановку.
На юниорском этапе Гран-при в Красноярске Принёва заняла третье место, набрав 199,13 балла. Её обошли Елена Костылева и Алиса Двоеглазова.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 4, Красноярск
Девушки. Произвольная программа
08 ноября 2024, пятница. 08:45 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
230.63
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.19
3
Алёна Принева
Москва
199.13
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