«Бывает тяжело, стала выше интенсивность». Принёва — об отличии тренировок у Тутберидзе

Российская фигуристка Алёна Принёва рассказала об особенностях тренировок в группе Этери Тутберидзе.

«Привыкла к команде Этери Тутберидзе, местами бывает тяжело, но в основном чувствую в новом коллективе себя хорошо. Отличия от предыдущей команды — стала выше интенсивность, всё быстрее, чётче, больше связок, прыжков», — приводит слова Принёвой Sport24.

Спортсменка перешла в группу Тутберидзе в июне 2024 года. До этого она тренировалась в в СШОР ЦСКА им. С. А. Жука у Екатерины Моисеевой. Сама фигуристка объяснила свой переход желанием сменить обстановку.

На юниорском этапе Гран-при в Красноярске Принёва заняла третье место, набрав 199,13 балла. Её обошли Елена Костылева и Алиса Двоеглазова.