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Елена Костылева планирует прыгать два тройных акселя в произвольной программе

Елена Костылева планирует прыгать два тройных акселя в произвольной программе
Елена Костылева
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Фигуристка Елена Костылева, победившая на юниорском этапе Гран-при в Красноярске, прокомментировала своё выступление и сообщила, что планирует вставлять в произвольную программу два тройных акселя.

«Тройной аксель я вставила буквально за три дня по этапа Гран-при. Сегодня не получилось, всё равно очень довольна, хотя и был степ-аут. После того как я снялась [с этапа Гран-при в Москве], неделю отдыхала. Подготовка была короткая, всё сделали грамотно с тренерами, подошли на пике. Мне очень помогает поддержка тренеров, Евгений Викторович сказал, что будем работать дальше, будем вставлять два тройных акселя, в короткую тоже тройной аксель, будем делать короче заходы на сальхов», — приводит слова Костылевой ТАСС.

Напомним, Костылева победила с результатом 230,63 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (221,19), третье — Алёна Принёва (199,13).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 4, Красноярск
Девушки. Произвольная программа
08 ноября 2024, пятница. 08:45 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
230.63
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.19
3
Алёна Принева
Москва
199.13

В октябре Принёва перенесла травму. Восстановившись, она выступила в ледовом шоу «Русалочка» Евгения Плющенко.

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