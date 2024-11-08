Елена Костылева планирует прыгать два тройных акселя в произвольной программе

Фигуристка Елена Костылева, победившая на юниорском этапе Гран-при в Красноярске, прокомментировала своё выступление и сообщила, что планирует вставлять в произвольную программу два тройных акселя.

«Тройной аксель я вставила буквально за три дня по этапа Гран-при. Сегодня не получилось, всё равно очень довольна, хотя и был степ-аут. После того как я снялась [с этапа Гран-при в Москве], неделю отдыхала. Подготовка была короткая, всё сделали грамотно с тренерами, подошли на пике. Мне очень помогает поддержка тренеров, Евгений Викторович сказал, что будем работать дальше, будем вставлять два тройных акселя, в короткую тоже тройной аксель, будем делать короче заходы на сальхов», — приводит слова Костылевой ТАСС.

Напомним, Костылева победила с результатом 230,63 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (221,19), третье — Алёна Принёва (199,13).

В октябре Принёва перенесла травму. Восстановившись, она выступила в ледовом шоу «Русалочка» Евгения Плющенко.