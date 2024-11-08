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Алёна Косторная: не люблю врать болельщикам. Мы вернёмся, неважно, с каких позиций

Алёна Косторная: не люблю врать болельщикам. Мы вернёмся, неважно, с каких позиций
Алёна Косторная и Георгий Куница
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Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала их с мужем и партнёром по парному катанию Георгием Куницей решение взять паузу на два года.

«Я решила, что лучше сразу озвучу и сроки, и практчески всё, чем буду тянуть до последнего. Я не люблю так делать и врать своим болельщикам. Пропускаем два года, не заканчиваем, планируем возвращение, даже если сейчас это кажется не особо реальным. Мы попробуем, мы вернёмся. Неважно, с каких позиций и на какие позиции, но мы хотя бы попробуем. А что из этого получится, узнаем чуть позже», — сказала Косторная в эфире Okko.

Напомним, ранее Косторная и Куница заявили, что пропустят два сезона. Точная причина их решения пока неизвестна. Спортсменка перешла в парное катание в 2023 году, до этого она выступала в одиночном.

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